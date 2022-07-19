Суд в Великобритании разрешил Петру Авену тратить деньги с замороженных из-за санкций счетов на “основные нужды”

Петр Авен

Суд в Лондоне смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского бизнесмена Петра Авена. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, суд разрешил российскому миллиардеру оплачивать расходы на “основные нужды”, хотя его адвокаты настаивали на полном размораживании банковских счетов. Заседание прошло в рамках рассмотрения дела против Авена об уклонении от санкций.

В ходе судебного заседания стало известно, что основные потребности бизнесмена оплачивала его жена Екатерина. При этом расходы бизнесмена составили около 140 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Большая часть средств направлена на оплату охраны и страхование коллекции произведений искусства (она оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов).

Уголовное дело в отношении Авена завели в мае после предполагаемого нарушения: в рамках санкций Авен не мог тратить более 2,5 тысяч фунтов в месяц, но британские власти полагали, что миллиардер “жил не по средствам”.

Под санкции миллиардер попал 15 марта. Позже миллиардер дал интервью изданию Financial Times, в котором признался, что не понимает, как теперь оплачивать расходы.

Ранее стало известно, что Роман Абрамович, также попавший под западные санкции, потребовал у ЕС перевести 1 млн долларов в его благотворительный фонд.