Суд в Сочи арестовал подозреваемого в подготовке теракта на 9 Мая

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Центральный районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в подготовке теракта.
Речь идет о мужчине 1991 года рождения, стороннике идей неонацизма. Он планировал совершить вооруженное нападение на один из городских торговых центров, где собирался убить несколько десятков человек.
Рассмотрев материалы, суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение о его аресте до 12 июля текущего года.
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