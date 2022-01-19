Суд в Киеве избрал меру пресечения для Петра Порошенко

Суд не стал арестовывать экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает РИА Новости. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства, бывшему лидеру страны придется сдать паспорт.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря 2021 года ГБР страны. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса.

Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты.





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