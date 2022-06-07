Суд в Чите приговорил сторонника украинских неонацистов к 2,5 года условно

Следствие установило, что мужчина наносил на здания города неонацистскую символику и призывал в соцсетях к экстремистским действиям. Злоумышленник вступил в ряды «М.К.У» в 2020 году. Кроме неонацистской символики, читинец «украшал» строения надписями, призывающими к расовой и национальной ненависти. Подсудимому вменили совершение преступлений по части 2 статьи 280 и части 2 статьи 214 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета» и «Вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»).