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    Суд в Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Суд в Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии

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    globallookpress.com / instagram.com (признана экстремистской организацией и запрещена в России) / sapega_sofia_

    Белорусский суд вынес решение по делу россиянки Софии Сапеги. Девушку приговорили к реальному сроку.

    По уточенным данным, Сапега получил шесть лет колонии по делу о разжигании социальной вражды и розни, незаконных действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организации насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел. Отбывать наказание россиянка будет на территории Белоруссии.

    Ранее материалы дела против россиянки Софии Сапеги поступили в суд Белоруссии, писал телеканал «360».

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