Суд в Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии

По уточенным данным, Сапега получил шесть лет колонии по делу о разжигании социальной вражды и розни, незаконных действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организации насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел. Отбывать наказание россиянка будет на территории Белоруссии.