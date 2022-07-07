Суд признал геноцидом действия нацистов во время оккупации Крыма в годы ВОВ

Верховный суд Республики Крым удовлетворил гражданский иск и признал геноцидом действия немецких фашистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Судебный процесс по данному делу начался 20 июня. В ходе заседаний были опрошены эксперты, свидетели и заинтересованные лица, также суд исследовал необходимые документы, в том числе представляющие государственную тайну.
В результате были установлены факты массового уничтожения мирного населения Крыма и военнопленных со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.