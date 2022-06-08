Суд приговорил к штрафу 12 жителей Сахалина за дискредитацию ВС РФ

Правоохранители Сахалина возбудили ряд административных дел по статье о дискредитации российской армии. Суд вынес приговор 12 гражданам. Нарушители обязаны выплатить штраф. Его размеры варьируются от 30 до 35 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Сахалинской области.
Вскоре перед судом предстанут еще двое предполагаемых виновников. Добавим, что максимальная сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей.
Недавно силовики по аналогичному поводу задержали жителя Армавира. Злоумышленник через соцсеть распространял недостоверные сведения о действиях российских военных, сообщил канал «Царьград».