Суд приговорил к штрафу 12 жителей Сахалина за дискредитацию ВС РФ

Правоохранители Сахалина возбудили ряд административных дел по статье о дискредитации российской армии. Суд вынес приговор 12 гражданам. Нарушители обязаны выплатить штраф. Его размеры варьируются от 30 до 35 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Сахалинской области.