Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. Его обвиняли в оправдании терроризма

Юрий Хованский

Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского* в связи с истечением срока давности. Его обвиняли в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле “Норд-Ост”, произошедший в 2002 году. Песня была опубликована в YouTube в 2020 году, причем не самим Хованским, а другим блогером. Саму песню Хованский исполнил еще в 2012 году на стриме.

Хованского задержали 9 июня 2021 года в его собственной квартире в Петербурге. После этого блогер был помещен в СИЗО, где находился до декабря того же года (после меру пресечения изменили на ряд ограничений свободы, например, ему нельзя было пользоваться интернетом, давать комментарии СМИ и выходить из дома с 22 до 10 часов).

Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности,

— говорится в официальном заявлении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Юрий Хованский

Еще находясь в СИЗО, Хованский написал открытое письмо, в котором признал, что его “поступку нет оправдания с моральной точки зрения”. Там же он отметил, что срок давности по его делу давно истек, а сама статья об ответственности за оправдание терроризма появилась в 2016 году. Дело Хованского вызвало широкий общественный резонанс, а в его защиту высказались и некоторые известные люди, в том числе Ксения Собчак.

*Был внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму