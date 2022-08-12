Суд постановил вернуть клиенту «Тинькоффа» незаконно списанную прибыль в 1,3 млн рублей

Клиент «Тинькофф Банка» получит обратно почти 1,3 млн рублей, которые он заработал весной с помощью «ошибочных» операций по обмену валюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дзержинский районный суд Перми.
Во время резкого падения курса рубля человек смог успешно обменять валюты из-за неверного отображения курса у денежно-кредитной организации. Однако «Тинькофф» решил, что данные операции нанесли вред банку и списал с клиентского счета свыше 1,28 млн рублей, а тот обратился в суд.
«Исковые требования удовлетворены частично, снижена сумма морального вреда», — постановил судья.
Решение еще не вступило в силу, поэтому в течение ближайшего месяца его можно обжаловать.
Сотрудникам «Тинькофф Банка» ранее сократили размер заработной платы на 30–40%, сообщает «ФедералПресс».