Суд по делу Порошенко перенесли на 19 января

Суд по делу Порошенко перенесли на 19 января Новости
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Заседание суда по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене перенесли на 19 января.

Печерский районный суд Киева начал рассматривать дело Порошенко о госизмене в понедельник. Прокуратура потребовала внесения залога в размере более 35,7 млн долларов. Стало известно, что заседание суда перенесли на 19 января.

Экс-глава Украины стал фигурантом уголовного дела о поставках угля из Донбасса. Дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

 
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Порошенко суд Украина
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