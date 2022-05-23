Суд Петербурга отправил в колонию банду аферистов за обман 14 пенсионеров

По версии следствия, в апреле 2020 года одна из фигуранток организовала и возглавила преступную группу, в которую вошли двое ее подельников. Злоумышленники сообщали пожилым людям о наличии у них якобы различных заболеваний. Для «лечения» недуга они продавали потерпевшим биологические добавки, выдавая их за эффективные препараты.