Суд Петербурга отправил в колонию банду аферистов за обман 14 пенсионеров

Двух женщин и мужчину отправили в колонию за продажу пенсионерам БАДов под видом дорогостоящих препаратов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По версии следствия, в апреле 2020 года одна из фигуранток организовала и возглавила преступную группу, в которую вошли двое ее подельников. Злоумышленники сообщали пожилым людям о наличии у них якобы различных заболеваний. Для «лечения» недуга они продавали потерпевшим биологические добавки, выдавая их за эффективные препараты.
Жертвами аферистов стали по меньшей мере 14 пенсионеров. Они отдали мошенникам от 10 до 334 тыс. рублей. Кроме того, у троих петербуржцев обвиняемые похитили денежные средства на сумму от 100 до 476 тыс. рублей.
Преступники частично признали свою вину. Суд приговорил основательницу банды к девяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 750 тыс. рублей. Вторая женщина получила восемь лет лишения свободы и штраф в размере 650 тыс. рублей. Мужчина проведет в колонии пять лет и выплатит 400 тыс. рублей в качестве штрафа.