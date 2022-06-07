Суд перенес дату рассмотрения дела о разводе Усманова и Винер

Как отмечает StarHit, на судебном заседании присутствовали только представители обеих сторон — адвокаты. Адвокат Усманова не стал раскрывать никаких подробностей бракоразводного процесса, отметив, что суд будет исследовать причины решения сторон, изучать места жительства супругов и так далее. Также юрист подчеркнул, что за многолетний брак в СМИ отсутствует какая-либо информация о приватной жизни знаменитой четы.