Суд перенес дату рассмотрения дела о разводе Усманова и Винер

Московский суд отложил рассмотрение дела о разводе миллиардера Алишера Усманова и тренера по художественной гимнастике Ирины Винер, передает «Матч ТВ». Слушание отложено на месяц — до 6 июля.
Как отмечает StarHit, на судебном заседании присутствовали только представители обеих сторон — адвокаты. Адвокат Усманова не стал раскрывать никаких подробностей бракоразводного процесса, отметив, что суд будет исследовать причины решения сторон, изучать места жительства супругов и так далее. Также юрист подчеркнул, что за многолетний брак в СМИ отсутствует какая-либо информация о приватной жизни знаменитой четы.
Напомним, о начале бракоразводного процесса между Ириной Винер и Алишером Усмановым стало известно в конце мая. Как известно, соответствующее заявление подал бизнесмен. Стороны практически никак не комментировали процесс.
«Дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», — единственное, что сказала Ирина Винер.
Ранее стало известно, какое имущество будут делить Винер и Усманов.