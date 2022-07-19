Суд отправил под арест участников криминальной разборки со стрельбой в Екатеринбурге

Согласно предварительной информации, в полицию обратились местные жители, которые пожаловались на крики и звуки выстрелов у парковки. Прибывшие оперативники задержали 22 человека для выяснения всех обстоятельств. Силовики изъяли у участников потасовки ножи, биты, несколько единиц травматического оружия и боеприпасы.