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Суд отправил под арест участников криминальной разборки со стрельбой в Екатеринбурге

Суд отправил под арест участников криминальной разборки со стрельбой в Екатеринбурге
pxhere.com

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к административному аресту восьмерых участников вооруженного конфликта на парковке возле жилого комплекса «Янтарная Долина».

По данным пресс-службы суда, мужчин признали виновными в неповиновении правоохранителям. Осужденные проведут под арестом десять суток.

Согласно предварительной информации, в полицию обратились местные жители, которые пожаловались на крики и звуки выстрелов у парковки. Прибывшие оперативники задержали 22 человека для выяснения всех обстоятельств. Силовики изъяли у участников потасовки ножи, биты, несколько единиц травматического оружия и боеприпасы.

Ранее один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в подмосковном Одинцово, сообщало издание РИАМО.

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