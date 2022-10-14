Суд отказал Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иноагента

Татьяна Лазарева

Суд отказал Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иностранного агента. Лазарева* направила иск в Замоскворецкий суд, слушание назначили на октябрь. Сегодня стало известно, что иск актрисы удовлетворен не был. Об этом сообщает телеграм-канал “Осторожно, новости”.

В Минюсте заявили, что Лазареву* предложили признать иноагентом в Главном управлении по противодействию экстремизму МВД и Роскомнадзоре: она дала интервью, в котором высказывалась против спецоперации, рассказала о своей эвакуации из Киева, а также распространяла публикации с обвинениями в адрес российской армии “и российского общества в целом”, упоминая “нищую духом российскую нацию”.

После получения статуса иноагента актриса иронично прокомментировала ситуацию. Друзья! Учтите, что, по мнению небольшой группы людей, я являюсь иноагентом. Понятия не имею, что они имеют в виду, но вас обязана предупредить, — написала она в шапке своего профиля в инстаграме**.

Позже она решила разобраться с вопросом через суд.

Татьяна Лазарева* уже шесть лет живет в Испании, где снимает виллу. В Москве же у нее есть квартира, продавать которую она не спешит — по словам Лазаревой*, она еще надеется когда-нибудь вернуться на родину. После начала военной спецоперации РФ на Украине за границу также уехал ее муж Михаил Шац* вместе с их детьми. Шац* также публично выступил против военной спецоперации.

Ранее Лазарева* заявила, что ее дети хотели остаться в России, однако она попросила их уехать ради их безопасности. Из-за отъезда и политической позиции Татьяна Лазарева* столкнулась с резкой критикой со стороны пользователей сети, а также коллег, которые поддерживают спецоперацию.

*Признаны в РФ иноагентами

**Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

