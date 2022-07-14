Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу против Джонни Деппа

Эмбер Херд

Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта, согласно которому ее признали виновной в клевете в отношении ее бывшего мужа Джонни Деппа. Ранее адвокаты Эмбер Херд направили документы в суд, требуя нового судебного процесса и указывая на многочисленные нарушения. Однако суд посчитал, что значимых нарушений, которые могли бы повлиять на окончательное решение присяжных, во время процесса не было. Об этом сообщает USA Today.

Решение Эмбер Херд снова судиться с Деппом прокомментировала команда Джонни.

После шестинедельного судебного разбирательства присяжные вынесли вердикт против Эмбер Херд, признав ее виновной почти по всем пунктам. Хотя госпожа Херд по понятным причинам недовольна исходом судебного разбирательства, она не нашла законных оснований для отмены решения присяжных, — цитирует Deadline заявление адвокатов Джонни Деппа.