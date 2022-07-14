Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу против Джонни Деппа

Эмбер Херд
Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта, согласно которому ее признали виновной в клевете в отношении ее бывшего мужа Джонни Деппа. Ранее адвокаты Эмбер Херд направили документы в суд, требуя нового судебного процесса и указывая на многочисленные нарушения. Однако суд посчитал, что значимых нарушений, которые могли бы повлиять на окончательное решение присяжных, во время процесса не было. Об этом сообщает USA Today.
Решение Эмбер Херд снова судиться с Деппом прокомментировала команда Джонни.
После шестинедельного судебного разбирательства присяжные вынесли вердикт против Эмбер Херд, признав ее виновной почти по всем пунктам. Хотя госпожа Херд по понятным причинам недовольна исходом судебного разбирательства, она не нашла законных оснований для отмены решения присяжных, — цитирует Deadline заявление адвокатов Джонни Деппа.
После завершения судебного процесса Эмбер Херд заявила, что опасается того, как ее поражение в суде скажется на движении MeToo, в рамках которого женщины рассказывают о пережитом насилии. Я разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это провал. Это возвращает нас обратно к тому времени, когда женщина, которая не боится высказываться, могла быть пристыжена и унижена публично. Это опровергает идею о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно. Как стало известно ранее, актриса планирует написать мемуары о своем браке с Джонни Деппом, в которых она расскажет свою версию произошедшего.
Источник
USA Today
Источник
Deadline
Фото
GettyImages.ru