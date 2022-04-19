    В тренде

    Суд оставил в силе арест мужчины после сожжения чучела на льду Невы в Петербурге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Суд оставил в силе арест мужчины после сожжения чучела на льду Невы в Петербурге

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    pixabay.com/PD

    Суд рассмотрел жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который сжег чучело на льду Невы в Северной столице, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

    Инцидент произошел 6 марта в районе дома на улице Уральской. Гражданин решил поджечь чучело, тем самым выразив неуважение к обществу, установил суд. Защита просила отменить постановление райсуда. Однако Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений. 

    Ранее в подмосковном Подольске в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова полностью сгорели две иномарки, еще одна и прицеп обгорели частично после поджога. Подозреваемого разыскивают, сообщало РИАМО

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »