Суд оставил в силе арест мужчины после сожжения чучела на льду Невы в Петербурге

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Суд рассмотрел жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который сжег чучело на льду Невы в Северной столице, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел 6 марта в районе дома на улице Уральской. Гражданин решил поджечь чучело, тем самым выразив неуважение к обществу, установил суд. Защита просила отменить постановление райсуда. Однако Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений.
Ранее в подмосковном Подольске в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова полностью сгорели две иномарки, еще одна и прицеп обгорели частично после поджога. Подозреваемого разыскивают, сообщало РИАМО.
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