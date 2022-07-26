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Суд оштрафовал топ-менеджера дочерней фирмы «Роснефти» на 3 млн рублей в Тюмени

Суд оштрафовал топ-менеджера дочерней фирмы «Роснефти» на 3 млн рублей в Тюмени
pxhere.com

Экс-замначальника Управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз» предстал перед судом в Тюмени. Его признали виновным в коммерческом подкупе, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, обвиняемый в течение трех лет содействовал подрядчику организации с заключением выгодных договоров.

Директор фирмы подарил за это подсудимому внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и стройматериалы на общую сумму 4,5 млн рублей. Суд вынес решение конфисковать полученное имущество, а осужденный должен заплатить штраф в размере 3 млн рублей.

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