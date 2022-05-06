Суд Москвы заочно арестовал журналиста Невзорова за публикацию дезинформации о ВС РФ

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Суд в Москве заочно арестовал журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) за публикацию материалов, содержащих дезинформацию о Вооруженных силах России. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».
Решение о заочном аресте Невзорова вынес Басманный районный суд российской столицы. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения журналиста под стражу. Александра Невзорову вменили совершение преступления предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).
Напомним, что фигурант уголовного дела объявлен в международный розыск. В связи с этим, указанная в приговоре мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания журналиста на территории РФ или с момента экстрадиции Невзорова в Россию.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет попросил суд заочно арестовать Александра Невзорова за распространение недостоверных данных про ВС РФ. Известно, что в настоящее время обвиняемый находится за границей.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами