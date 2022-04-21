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    Суд Москвы оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных клиентов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Суд Москвы оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных клиентов

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    Zamir Usmanov/Global Look Press

    Московский мировой суд приговорил
    сервис «Яндекс.Еда» к административному штрафу в размере 60 тыс. рублей за
    утечку персональных данных пользователей.

    В начале марта в открытом доступе
    появилась база данных клиентов платформы, в которой содержались фамилия, имя, отчество,
    адрес, телефон и электронная почта пользователей. Сервис назвал причиной
    произошедшего недобросовестные действия одного из работников.

    Ранее в суд поступили заявления от
    33 клиентов «Яндекс.Еды» с требованиями выплатить по 100 тыс. рублей.

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