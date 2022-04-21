Суд Москвы оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных клиентов

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Московский мировой суд приговорил
сервис «Яндекс.Еда» к административному штрафу в размере 60 тыс. рублей за
утечку персональных данных пользователей.
В начале марта в открытом доступе
появилась база данных клиентов платформы, в которой содержались фамилия, имя, отчество,
адрес, телефон и электронная почта пользователей. Сервис назвал причиной
произошедшего недобросовестные действия одного из работников.
Ранее в суд поступили заявления от
33 клиентов «Яндекс.Еды» с требованиями выплатить по 100 тыс. рублей.
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