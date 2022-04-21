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    Суд Крыма арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Суд Крыма арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

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    Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Киевский районный суд Симферополя
    удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемого в
    подготовке террористического акта на железной дороге. Об этом сообщили
    представители инстанции.

    По данным регионального УФСБ,
    задержанный являлся сторонником группировки «Исламское государство»
    (террористическая организация, запрещенная в России). В ходе обыска силовики изъяли
    у подозреваемого два взрывных устройства общей массой около трех кг, два
    детонатора, схему установки бомб на железной дороге, а также листовки с
    идеологией нацбата и экстремистскую литературу.

    Ближайшие два месяца фигурант
    проведет в следственном изоляторе. Правоохранители продолжают расследование
    уголовного дела.

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