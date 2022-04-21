Суд Крыма арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

По данным регионального УФСБ,

задержанный являлся сторонником группировки «Исламское государство»

(террористическая организация, запрещенная в России). В ходе обыска силовики изъяли

у подозреваемого два взрывных устройства общей массой около трех кг, два

детонатора, схему установки бомб на железной дороге, а также листовки с

идеологией нацбата и экстремистскую литературу.