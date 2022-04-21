Суд Крыма арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

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Киевский районный суд Симферополя
удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемого в
подготовке террористического акта на железной дороге. Об этом сообщили
представители инстанции.
По данным регионального УФСБ,
задержанный являлся сторонником группировки «Исламское государство»
(террористическая организация, запрещенная в России). В ходе обыска силовики изъяли
у подозреваемого два взрывных устройства общей массой около трех кг, два
детонатора, схему установки бомб на железной дороге, а также листовки с
идеологией нацбата и экстремистскую литературу.
Ближайшие два месяца фигурант
проведет в следственном изоляторе. Правоохранители продолжают расследование
уголовного дела.
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