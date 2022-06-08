Суд Кемерово продлил арест владельцу шахты «Листвяжная» Федяеву по делу о смертельном ЧП

В Кемерово Заводский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева по делу о смертельной аварии на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Президент холдинга «СДС» является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей. Обвиняемый останется в следственном изоляторе до 14 сентября.
Напомним, 25 ноября прошлого года на территории шахты «Листвяжная» произошел взрыв метана. Жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
Ранее в Москве арестовали фигурантов уголовного дела о «долевом рейдерстве», передавало РИАМО.