Суд Калифорнии отклонил иск Трампа против Twitter

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Суд штата Калифорния отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа против соцсети Twitter. Политик требовал восстановить его аккаунты и возместить ущерб.
Вместе с бывшим главой Белого дома обращение в суд направили еще несколько истцов. Он пытался добиться признания неконституционным иммунитет Twitter от юридического преследования за публикуемый контент.
Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Трамп победил бы президента США Джо Байдена на выборах, если бы они прошли сейчас. Его слова передает телеканал «360».
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