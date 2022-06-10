Суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни

Гражданин Марокко Саадун Брагим и подданные Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер приговорены к высшей мере наказания – смертной казни. Соответствующее решение принял суд ДНР, передает RT.
В рамках следственных мероприятий удалось доподлинно установить, что иностранные наемники участвовали в вооруженной агрессии Украины с целью насильственного захвата власти в Донецкой Народной Республики. За свою противоправную деятельность они получали вознаграждения. Подсудимые признали свою вину. Теперь их ждет смертная казнь.
Как заявил по итогам заседания председательствующий коллегии по делу Александр Никулин, доказательства, представленные стороной обвинения, позволили суду вынести обвинительный приговор.
«При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни», — прокомментировал Никулин.
Отмечается, что у осужденных есть месяц, чтобы подать апелляцию.