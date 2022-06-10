Суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни

«При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни», — прокомментировал Никулин.