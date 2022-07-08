Суд арестовал обвиняемого в сбыте наркотиков проректора Российской таможенной академии

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов попал под статью за продажу запрещенных веществ в Даркнете. Следующие два месяца мужчина проведет под стражей, передает пресс-служба Люберецкого суда Московской области.
По данным следствия, сначала Кеферов был посредником между продавцом и покупателем: клиент переводил ему криптовалюту, которая уходила на счет поставщика, как только раскапывался тайник. Спустя время мужчина создал собственный магазин.
Сам фигурант полностью признает вину. При этом утверждает, что не привлекал курсантов академии к наркоторговле и занимался «бизнесом» исключительно из дома.