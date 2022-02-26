Субсидии на оплату ЖКУ поступят некоторым россиянам до конца февраля

Некоторые россияне, живущие в разных регионах, до 27 февраля смогут получить на банковские карты выплаты от государства по линии соцзащиты, сообщает «Федерал пресс».

Размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем составляет 6500 рублей. Сумма может быть выше или ниже, в зависимости от ситуаций в семье.

Поддержка будет оказана семьям, у которых расходы на оплату услуг ЖКУ превышают 10-20% от совокупного дохода. Норматив отличается в зависимости от региона, однако принцип начисления одинаковый: если расходы на оплату «коммуналки» выше определенного предела, такие семьи получают компенсацию.

Верхняя планка по оплате услуг ЖКУ в Москве составляет 10% от общего дохода на всех членов семьи. Если семья из четырех человек (например, двое взрослых и двое детей) имеет общий доход 50 тысяч рублей, а расходы по квитанциям составляют 6500 рублей, ей полагается соответствующая субсидия.

Пенсионеры старше 55 и 60 лет также могут получить по линии соцзащиты выплату в размере 15 тысяч рублей.

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