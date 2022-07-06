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Студенты южноуральского стройотряда «Барс» отправились в Заполярье

Агентство «Москва» / Игорь Иванко
Агентство «Москва» / Игорь Иванко

Студенческий стройотряд из Челябинской области летом примет участие во Всероссийской студенческой стройке «Харасевей».

В состав отряда «Барс» входят 19 студентов МГТУ имени Носова, ЮУрГАУ, ЮУТУ. В течение ближайших двух месяцев они будут выполнять подсобные работы, заниматься благоустройством и участвовать в рекультивации земель на полуострове Ямал, сообщает «Вечерний Челябинск».

По данным пресс-службы администрации Челябинска, ребята уже прибыли на место стройки и прошли инструктаж по технике безопасности. Их поселили в комфортное и теплое жилье, обеспечили питанием.

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