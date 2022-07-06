Студенты южноуральского стройотряда «Барс» отправились в Заполярье

Студенческий стройотряд из Челябинской области летом примет участие во Всероссийской студенческой стройке «Харасевей».
В состав отряда «Барс» входят 19 студентов МГТУ имени Носова, ЮУрГАУ, ЮУТУ. В течение ближайших двух месяцев они будут выполнять подсобные работы, заниматься благоустройством и участвовать в рекультивации земель на полуострове Ямал, сообщает «Вечерний Челябинск».
По данным пресс-службы администрации Челябинска, ребята уже прибыли на место стройки и прошли инструктаж по технике безопасности. Их поселили в комфортное и теплое жилье, обеспечили питанием.