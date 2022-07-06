Студенты южноуральского стройотряда «Барс» отправились в Заполярье

В состав отряда «Барс» входят 19 студентов МГТУ имени Носова, ЮУрГАУ, ЮУТУ. В течение ближайших двух месяцев они будут выполнять подсобные работы, заниматься благоустройством и участвовать в рекультивации земель на полуострове Ямал, сообщает «Вечерний Челябинск».