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Студенты-спасатели из разных регионов России помогают восстанавливать Волноваху

Студенты-спасатели из разных регионов России помогают восстанавливать Волноваху
Михаил Джапаридзе/ТАСС

Всероссийский студенческий корпус спасателей оказывает помощь в восстановлении Волновахи, пострадавшей от обстрелов со стороны ВСУ. Волонтеры помогают разбирать завалы в городе.

Отмечается, что помощь жителям Волновахи оказывают студенты-спасатели из разных регионов России, в том числе из Свердловской области и Ингушетии. Они работают совместно с городской администрацией, помогая разгребать завалы и высаживать цветы. Кроме того, студенты оказывают помощь воспитанникам детских садов. Волонтеры подарили детям игрушки и наборы для рисования.

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она направлена на обеспечение безопасности населения Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин назвал проведение спецоперации вынужденной мерой.

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