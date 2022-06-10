Студенты-спасатели из разных регионов России помогают восстанавливать Волноваху

Отмечается, что помощь жителям Волновахи оказывают студенты-спасатели из разных регионов России, в том числе из Свердловской области и Ингушетии. Они работают совместно с городской администрацией, помогая разгребать завалы и высаживать цветы. Кроме того, студенты оказывают помощь воспитанникам детских садов. Волонтеры подарили детям игрушки и наборы для рисования.