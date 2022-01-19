Студентов Новосибирского госуниверситета эвакуировали после сообщения о минировании

Студентов Новосибирского госуниверситета эвакуировали после сообщения о минировании Новости
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Неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких образовательных учреждений Новосибирска, в число которых вошел и НГУ. Студенты и преподаватели университета были срочно эвакуированы из здания учебного заведения и общежитий, передают местные СМИ.

Сообщение о минировании учебных заведений поступили сегодня утром на электронную почту университета. По предварительным данным, студентов и преподавателей, эвакуировали в теплые помещения на прилегающей территории. В настоящее время к зданию учебного заведения направлены кинологи, которые проверят помещения на наличие взрывных устройств.

В свою очередь правоохранители начали проверку полученных сообщений, с целью установить личность злоумышленников и задержать их. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Екатеринбурге были эвакуированы ученики и сотрудники более 150 школ после сообщения об угрозе взрыва. В список заминированных учебных заведений также попали и несколько университетов, сообщало РИАМО.

 
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