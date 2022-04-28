Студентов и преподавателей ЧелГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Все студенты и сотрудники вуза покинули здание. Прибывшие на место саперы и кинологи провели тщательную проверку всех помещений здания, сообщает издание «Губерния — Южный Урал». Никаких взрывных устройств и опасных предметов обнаружено не было. На месте продолжают работать сотрудники полиции.