Студентов и преподавателей ЧелГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
В Челябинске был эвакуирован главный корпус Челябинского государственного университета из-за поступившего сообщения о минировании.
Все студенты и сотрудники вуза покинули здание. Прибывшие на место саперы и кинологи провели тщательную проверку всех помещений здания, сообщает издание «Губерния — Южный Урал». Никаких взрывных устройств и опасных предметов обнаружено не было. На месте продолжают работать сотрудники полиции.
Накануне из-за сообщений о минировании были эвакуированы несколько школ Челябинска и Копейска.
загрузка...