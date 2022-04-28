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    Студентов и преподавателей ЧелГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Студентов и преподавателей ЧелГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

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    ТАСС / Невар Виталий

    В Челябинске был эвакуирован главный корпус Челябинского государственного университета из-за поступившего сообщения о минировании.

    Все студенты и сотрудники вуза покинули здание. Прибывшие на место саперы и кинологи провели тщательную проверку всех помещений здания, сообщает издание «Губерния — Южный Урал». Никаких взрывных устройств и опасных предметов обнаружено не было. На месте продолжают работать сотрудники полиции.

    Накануне из-за сообщений о минировании были эвакуированы несколько школ Челябинска и Копейска.

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