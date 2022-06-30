Студентам дешевле. Samsung обновила программу Student Advantage Program, в рамках которой студенты в Индии могут получить скидки в 5-10%

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Компания Samsung обновила свою программу Student Advantage Program, в рамках которой студенты могут приобрести устройства производителя со скидкой.





Программа доступна в Индии и изначально была запущена в 2020 году. Появится ли она на других рынках, пока неизвестно.

В рамках обновлённой версии программы студенты из Индии могут получить скидку в 5% на покупку флагманских смартфонов Galaxy S, а также моделей линейки Galaxy A, которые стоят больше 10 000 рупий, то есть более 126 долларов. Это большинство моделей Galaxy A на индийском рынке.

Такую же скидку можно заполучить на мониторы и планшеты, а на ноутбуки и носимую электронику распространяется скидка в 10%.

Дополнительно клиенты могут получить различные бонусы и воспользоваться рассрочкой.