Студента Дубяго выпустили под подписку после ареста за флаг России у памятника в Риге

Напомним, что 19-летнему юноше грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу в рамках статьи «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений». В отношении других жителей Риги, которые в тот день принесли цветы к монументу и устроили акцию протеста, были составлены 20 административных протоколов, отметили в латвийской полиции.