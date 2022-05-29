СЦКК: националисты атаковали Пантелеймоновку и Михайловку

Киевские боевики обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку. Украинские националисты выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
По информации ведомства, в воскресенье, 29 мая, киевские радикалы выпустили по Пантелеймоновке 20 ракет из БМ-21 «Град» и 50 снарядов калибром 122 миллиметра. Националисты также запустили 16 ракет из БМ-21 «Град» и шесть снарядов калибром 122 миллиметра в Михайловку.
Украинские военнослужащие также ранее два раза пытались прорвать линию обороны Херсонской области. Оба раза бойцы ВСУ потерпели поражение, передает телеканал «360».