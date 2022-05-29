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СЦКК: националисты атаковали Пантелеймоновку и Михайловку

СЦКК: националисты атаковали Пантелеймоновку и Михайловку
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Киевские боевики обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку. Украинские националисты выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

По информации ведомства, в воскресенье, 29 мая, киевские радикалы выпустили по Пантелеймоновке 20 ракет из БМ-21 «Град» и 50 снарядов калибром 122 миллиметра. Националисты также запустили 16 ракет из БМ-21 «Град» и шесть снарядов калибром 122 миллиметра в Михайловку.

Украинские военнослужащие также ранее два раза пытались прорвать линию обороны Херсонской области. Оба раза бойцы ВСУ потерпели поражение, передает телеканал «360».

спецоперация сцкк Украина
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