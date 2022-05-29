СЦКК: националисты атаковали Пантелеймоновку и Михайловку

По информации ведомства, в воскресенье, 29 мая, киевские радикалы выпустили по Пантелеймоновке 20 ракет из БМ-21 «Град» и 50 снарядов калибром 122 миллиметра. Националисты также запустили 16 ракет из БМ-21 «Град» и шесть снарядов калибром 122 миллиметра в Михайловку.