Сцены с Эмбер Херд удалят из фильма “Аквамен-2” из-за ее суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд в фильме “Аквамен”

Сцены с участием Эмбер Херд могут удалить из фильма “Аквамен-2” после того, как актриса проиграла суд против бывшего мужа Джонни Деппа. Как сообщает издание Hypebae со ссылкой на авторитетный источник, создатели фильма хотят “убить” героиню Херд, Меру, чтобы избежать негативной критики со стороны прессы до премьеры. Героиня Херд может умереть во время родов в самом начале сиквела.

Премьера фильма, главную роль в котором играет Джейсон Момоа, запланирована на 17 марта 2023 года.

После начала судебного процесса многие пользователи сети встали на сторону Джонни Деппа и требовали “отменить” Эмбер, как ранее случилось с Джонни Деппом. В сети даже появилась петиция с требованием убрать Эмбер из “Аквамена”. Актриса заявила в суде, что из-за “клеветнической кампании”, которую запустила команда Джонни Деппа, ее карьера сильно пострадала. Особенно ее беспокоила судьба ее героини Меры в “Аквамене-2”, которая стала для нее одной из важнейших и дала серьезный толчок карьере. Из-за общественного резонанса сцены с Херд сильно сократили, и экранное время с ее участием не превышало 10 минут.

В то же время после окончания суда в сети появились слухи, что Джонни Депп может вернуться во франшизу “Пираты Карибского моря”, поскольку резонанс вокруг актера может поднять рейтинги нового фильма.

На прошлой неделе стало известно, что Джонни Депп одержал победу над Эмбер: суд признал ее виновной в клевете и обязал выплатить 15 млн долларов. В свою очередь, Депп должен заплатить Эмбер 2 млн долларов.

Останавливаться на этом актриса, однако, не собирается и намерена подать апелляцию. Адвокат Херд заявила, что у ее подзащитной нет денег, чтобы выплатить компенсацию Джонни Деппу.