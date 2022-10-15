Строительство нового моста в Бакале идет опережающими темпами

По словам Зарочинцева, работы по строительству путепровода длиной 260 метров, который должен соединить две части города, идут с опережением графика. Сейчас осуществляется монтаж перил, идет укрепление всей конструкции. Подрядная организация АО «Уралмостострой» весной 2023 года после схода снега заасфальтирует проезжую часть и установит устройства отвода дождевой воды, сообщает «Полит74.RU».