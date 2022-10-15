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Строительство нового моста в Бакале идет опережающими темпами

Строительство нового моста в Бакале идет опережающими темпами
pxhere.com

Глава Бакала Андрей Зарочинцев оценил ход реализации проекта по возведению нового путепровода.

По словам Зарочинцева, работы по строительству путепровода длиной 260 метров, который должен соединить две части города, идут с опережением графика. Сейчас осуществляется монтаж перил, идет укрепление всей конструкции. Подрядная организация АО «Уралмостострой» весной 2023 года после схода снега заасфальтирует проезжую часть и установит устройства отвода дождевой воды, сообщает «Полит74.RU».

Как отметил Зарочинцев, проектом предусмотрены двухстороннее освещение проезжей части и стеклянные витражи, еще новый мост будет оснащен специальным устройством для подъема людей с ограниченными возможностями.

бакал мост строительство
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