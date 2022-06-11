Строительство коттеджа Собчак спровоцировало скандал в элитном поселке в Подмосковье

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак спровоцировала скандал в элитном поселке Подмосковья из-за строительства коттеджа. Конфликт вспыхнул из-за работы по проведению коммуникаций к дому, в процессе которых было повреждено имущество соседей.