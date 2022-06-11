Строительство коттеджа Собчак спровоцировало скандал в элитном поселке в Подмосковье

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак спровоцировала скандал в элитном поселке Подмосковья из-за строительства коттеджа. Конфликт вспыхнул из-за работы по проведению коммуникаций к дому, в процессе которых было повреждено имущество соседей.
Коммуникации проводили рядом с забором на соседнем участке. Хозяева земли предприняли попытки остановить рабочих, но получили отказ.
Строители заявили, что заказчиком работ является сама Собчак. Они указали, что в случае конфликта решат вопрос силой. Об этом пишет kp.ru.
Когда соседи продолжили сопротивление, рабочие привлекли охранников телеведущей. Они оттолкнули жителей поселка от строителей.
Как передает «Царьград», судебные тяжбы длились несколько месяцев. Однако в итоге стороны вышли на мировую.