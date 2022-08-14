Строители случайно обнаружили новый культурный слой в Салехарде

Рабочие наткнулись на останки исторического сооружения во время работ на территории второй школы Салехарда. О неожиданной находке со ссылкой на главу города Алексея Титовского сообщает сайт «Красный север».
Поднимая пласты земли, ковш экскаватора наткнулся на деревянные перекрытия, кирпичную кладку и основания строения. Работы приостановили и на стройплощадку пригласили краеведов и археологов.
«Как коренной салехардец считаю, что надо сохранять и изучать любую ниточку, которая может рассказать нам об истории любимого города», — отметил в соцсетях Титовский.
Краевед Геннадий Сысолятин предполагает, что обнаружен холодильник или убежище. Это может быть и карцер, поскольку ранее в этой части города находились бараки и офицерские дома, уточнил эксперт.