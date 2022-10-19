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Строители измазали монтажной пеной припаркованные у дома автомобили в Екатеринбурге

Строители измазали монтажной пеной припаркованные у дома автомобили в Екатеринбурге
НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Занимающиеся отделкой нового дома рабочие испачкали несколько машин монтажной пеной в Екатеринбурге, сообщает портал e1.ru. Пострадавшие намерены подать в суд.

Инцидент произошел в Академическом районе. Халатность при проведении ремонта зданий привела к печальным последствиям для автомобилистов. Пострадали Lexus, Toyota и Opel Astra. По словам одного из водителей, за мойку испачканной машины он отдал 15 тыс. рублей.

Пострадавшие пытались мирно договориться с застройщиком, но тот не пошел на контакт, поэтому автомобилисты планируют обратиться в суд для получения компенсации.

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