Строители измазали монтажной пеной припаркованные у дома автомобили в Екатеринбурге

Занимающиеся отделкой нового дома рабочие испачкали несколько машин монтажной пеной в Екатеринбурге, сообщает портал e1.ru. Пострадавшие намерены подать в суд.
Инцидент произошел в Академическом районе. Халатность при проведении ремонта зданий привела к печальным последствиям для автомобилистов. Пострадали Lexus, Toyota и Opel Astra. По словам одного из водителей, за мойку испачканной машины он отдал 15 тыс. рублей.
Пострадавшие пытались мирно договориться с застройщиком, но тот не пошел на контакт, поэтому автомобилисты планируют обратиться в суд для получения компенсации.