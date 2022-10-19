Строители измазали монтажной пеной припаркованные у дома автомобили в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Академическом районе. Халатность при проведении ремонта зданий привела к печальным последствиям для автомобилистов. Пострадали Lexus, Toyota и Opel Astra. По словам одного из водителей, за мойку испачканной машины он отдал 15 тыс. рублей.