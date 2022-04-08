Стриженова отреагировала на слухи о ее «побеге из России»

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Телеведущая Екатерина Стриженова, гостившая в Армении несколько дней, прокомментировала слухи о своем «побеге из России». Гневное сообщение она оставила в Telegram-канале.
Стриженова публично обратилась к тем, кто опубликовал новости о ее «побеге из России» на фоне специальной операции на Украине. Она заявила, что не намерена навсегда покидать родину.
«Первое: научитесь читать по-русски! Для тех, кто не умеет, перевожу: смысл моего поста — весь мир полон ненависти ко всему русскому, а в Армении сохранили доброжелательное отношение!» — высказалась телеведущая.
Она подчеркнула, что никто из журналистов не общался с ее официальными представителями. Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале допустила, что это было сделано, «чтобы создать негативное общественное мнение против нее и ее семьи».
«Вы подрываете доверие ко мне, как ответственному сотруднику, ведущей Первого канала с 28-летним стажем, где я стою в рабочей в сетке 11 и 12 апреля!» — написала она.
Стриженова напомнила, что является гражданкой РФ. Она указала, что не имеет паспорта другой страны