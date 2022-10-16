Стремоусов заявил, что Россия «поставит мат» киевскому режиму нынешней зимой

Киевской власти будет «поставлен мат» уже будущей зимой. Таким мнением поделился заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.
«В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой», — заявил Стремоусов.
Замглавы администрации региона подчеркнул, что все возможности Украины напрямую зависят от Запада, а Россия в этом плане безгранична.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе.
ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.