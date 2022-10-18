Стремоусов: замаскировавшихся под военных РФ украинских диверсантов ликвидировали под Херсоном

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские диверсанты пытаются замаскироваться под российских военных на линии боевого соприкосновения, однако ВС РФ вычисляют и ликвидируют их, передает ТАСС.
По словам политика, диверсанты маскируют цвет техники и надевают на руку белые повязки, однако российские военные определили ряд признаков для их выявления.
«Сразу понимают, что это диверсионно-разведывательные группы и расстреливают их, как в тире. Они же едут и думают, что их не будут стрелять, но наши четко знают — где наши, а где не наши», — сказал Стремоусов.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о попытках украинских диверсионных групп попасть на территорию Запорожской АЭС.