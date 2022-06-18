Стремоусов: украинские националисты назначали своего человека проректором ХГМА в Херсоне

Националисты из «Правого сектора»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) назначили на должность Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александра Шумея в качестве «смотрящего».
С таким заявлением выступил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, Шумей, не имея профильного образования, занял пост проректора. Он отметил, что прежняя администрация вуза заставляла студентов платить по завышенным в два-три раза ценам за форму.
«Вспомните лучшие времена. У вас будет практика, место работы, и мы об этом сегодня позаботимся. А не так, что моряк выучился за космические деньги, и его знания вообще не интересны», — добавил он.
Стремоусов отметил, что ставленники украинских националистов также заставляли студентов отчислять из своей стипендии средства в пользу «братства», о котором никто не слышал.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация