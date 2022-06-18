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Стремоусов: украинские националисты назначали своего человека проректором ХГМА в Херсоне

Стремоусов: украинские националисты назначали своего человека проректором ХГМА в Херсоне
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Националисты из «Правого сектора»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) назначили на должность Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александра Шумея в качестве «смотрящего».

С таким заявлением выступил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, Шумей, не имея профильного образования, занял пост проректора.  Он отметил, что прежняя администрация вуза заставляла студентов платить по завышенным в два-три раза ценам за форму.

«Вспомните лучшие времена. У вас будет практика, место работы, и мы об этом сегодня позаботимся. А не так, что моряк выучился за космические деньги, и его знания вообще не интересны», — добавил он.

Стремоусов отметил, что ставленники украинских националистов также заставляли студентов отчислять из своей стипендии средства в пользу «братства», о котором никто не слышал.

  • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
националисты проректор херсон
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