Стремоусов: солдаты ВСУ не понимают, ради чего они идут в бой

«У украинской армии нет силы, которая могла бы идти и сражаться. Они даже не понимают, за что они сейчас сражаются. Украины как таковой уже нет. Ее распродали Зеленские, Порошенко, все те, кто рвал ее на куски», — сказал Стремоусов.