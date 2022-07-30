Стремоусов: солдаты ВСУ не понимают, ради чего они идут в бой

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что военнослужащие ВСУ не понимают, за что они должны сражаться, поскольку Украину давно распродал киевский режим.
«У украинской армии нет силы, которая могла бы идти и сражаться. Они даже не понимают, за что они сейчас сражаются. Украины как таковой уже нет. Ее распродали Зеленские, Порошенко, все те, кто рвал ее на куски», — сказал Стремоусов.
По его словам, многие военнослужащие украинской армии не хотят идти туда, куда их посылает киевский режим.
В заключении Стремоусов отметил, что украинские националисты очень жестоко обходятся с теми людьми, которые отказываются идти вместе с ними в атаку.