Стремоусов: силы ВС РФ останутся Харьковской области после присоединения к России

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные будут дислоцироваться в области на постоянной основе после ее вхождения в состав РФ.
Стремоусов тут же отметил, что противовоздушные системы обороны Херсонской области усилены, предоставлено вооружения для противостояния ракетам систем HIMARS.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.