Стремоусов: попытки ВСУ прорваться в Херсонской области купированы

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки ВСУ осуществить прорыв в Херсонской области купированы и в данный момент региону ничего не угрожает.
Ранее Стремоусов сообщал о намерении ВСУ осуществлять атаки на херсонском направлении, также рассказывал о том, что попытки прорыва встречали отпор от российской армии.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.