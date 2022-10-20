Стремоусов: линия обороны Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр

Замглавы администрации херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр.
Ранее он сообщал о том, что ВСУ предпринимают попытки перейти в активное наступление в Херсонской области. Власти региона рассказывали, что ВС РФ неоднократно отражали атаки, и город Херсон никто сдавать не намерен.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.