Стремоусов: Киев ведет обстрелы Херсонской области для запугивания мирного населения

«Задача украинских властей – любой ценой посеять страх. Они не могут простить, что мирная жизнь в области налаживается. Идет работа над подготовкой учебного процесса, начинают работать пенсионные фонды, идет выдача паспортов – понятно, что украинской стороне никак этого допустить. И это не выбор украинского народа, это выбор представителей колонии Запада Украины, которые отрабатывают получаемые деньги ценой смертей людей на освобожденных территориях», – сказал Стремоусов.