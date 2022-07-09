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Стремоусов: Киев ведет обстрелы Херсонской области для запугивания мирного населения

Стремоусов: Киев ведет обстрелы Херсонской области для запугивания мирного населения
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

ВСУ наносят удары по Херсонской области, чтобы запугать мирных жителей. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Администрация региона сообщала, что система ПВО сработала по целям над Херсоном в субботу утром. Обстрел вела украинская армия со стороны Николаевской области, передает РИА Новости.  

«Задача украинских властей – любой ценой посеять страх. Они не могут простить, что мирная жизнь в области налаживается. Идет работа над подготовкой учебного процесса, начинают работать пенсионные фонды, идет выдача паспортов – понятно, что украинской стороне никак этого допустить. И это не выбор украинского народа, это выбор представителей колонии Запада Украины, которые отрабатывают получаемые деньги ценой смертей людей на освобожденных территориях», – сказал Стремоусов.

Он также добавил, что при любом ударе по мирному населению есть пострадавшие.

вс рф ВСУ обстрел ПВО херсон
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RusNewsToday24
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