Стремоусов: Херсонская область фактически не находится в юрисдикции Украины

Херсонская область фактически уже не находится в юрисдикции Украины, и принимаемые Киевом кадровые решения на нее не распространяются. Об этом РИА Новости сообщил замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов.
Местные власти отказались признавать губернатором назначенного украинской стороной Ярослава Янушевича. Стремоусов подчеркнул, что в Херсоне «вообще не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез».
Янушевича чиновник назвал «пустышкой» и «виртуальным губернатором». Чиновник уверен, что киевский назначенец «никогда не приедет в Херсонскую область».