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Пленные украинские военные рассказали, что командование ВСУ отдавало приказы обстреливать населенные пункты с гражданскими, запугивало своих служащих якобы свидетельствами издевательств русских над военнопленными.
РИА Новости предоставило видеозапись, на которой двое попавших в плен украинских военнослужащих рассказали о преступных обстрелах мирных граждан силами ВСУ и о том, как военные стреляли по своим же.
«По нам, свои. За нашей посадкой, сзади по нам — минометы прилетали, пулеметы шуровали, ПКМы там насыпали», — рассказал служащий ВСУ.
По словам служащего ВСУ, он был свидетелем и того, как украинские силы вели огонь из минометов и применяли гранаты против мирных граждан.
Еще один украинский военный в резкой форме высказался о некомпетентности действующего главы государства Владимира Зеленского и призвал сограждан не вступать в ряды ВСУ.
«Да клоун. Не знаю, зачем его надо было ставить… Я за него не голосовал», — сказал военный.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.