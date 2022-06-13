Стратегия России касательно Центральной Америки стала неожиданностью для США

Сближение России и Никарагуа удивило США. Такое заявление сделал автор The Hill Стивен Бланк.
Власти Никарагуа одобрили присутствие российских войск и контингент других государств на своей территории. Стратегия РФ касательно Центральной Америки стала неожиданностью для США. Ведь американское руководство не может наладить отношения с этими странами.
«Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на свои экономические ограничения, потому что Америка не уделяла достаточного внимания событиям в этих странах», — говорится в статье Бланка, передает «Политроссия».
Как сообщил ранее телеканал RT, указ властей Никарагуа разрешает временный допуск российских войск. В МИД РФ назвали ситуацию рутинной.