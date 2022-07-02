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Стратегическая игра о будущем ЕС и НАТО состоится в петербургском штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Стратегическая игра о будущем ЕС и НАТО состоится в петербургском штабе КИБЕР ФРОНТА Z
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Очередной патриотический вечер пройдет в баре КИБЕР ФРОНТА Z 2 июля. На этот раз участников ждет стратегическая игра, которая касается будущего НАТО и Евросоюза.

Тематика субботней встречи напрямую касается событий в Европе за последнюю неделю. Там прошли саммиты государств-участников ЕС, G7 и НАТО. В ходе игры участники попробуют сделать прогноз на тему: ждет ли западные альянсы объединение или последует усиление раскола.

Организатором игры станет технолог «Битвы трендов» Александр Рулев. Мероприятие начнется в 18:00. Оно пройдет на Университетской набережной, 25.

 

 

 

Евросоюз игра кибер фронт z петербург
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